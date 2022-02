https://it.sputniknews.com/20220220/morte-di-franco-trinca-indagato-il-medico-che-lo-aveva-in-cura-15204544.html

Morte di Franco Trinca, indagato il medico che lo aveva in cura

Morte di Franco Trinca, indagato il medico che lo aveva in cura

Iscritto nel registro degli indagati il medico curante che aveva in cura Franco Trinca, il biologo scomparso recentemente a Città di Castello. 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T09:00+0100

2022-02-20T09:00+0100

2022-02-20T09:00+0100

morte

indagine

medicina

salute

polizia

inchiesta

biologia

italia

coronavirus

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/14053125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9631d70667d6a1dbf1e4152207e978e2.jpg

È stato iscritto nel registro degli indagati il medico di base che ha esentato Franco Trinca, il biologo morto recentemente a Città di Castello per le complicazioni insorte per il Covid-19.Il biologo, divenuto famoso perché promuoveva tra l'altro cure contro il coronavirus a base di integratori, si è spento per una polmonite bilaterale.Ora la procura di Perugia, dopo che è stata effettuata l'autopsia a Roma sul corpo dello stesso, ha aperto un fascicolo nei confronti del medico curante.Atto dovuto, dato che il biologo era stato esentato dalla vaccinazione obbligatoria. Come spiega la procura stessa in una nota, " l'accertamento autoptico si è reso necessario per comprendere se le situazioni che avevano giustificato l'esenzione fossero effettive e, in caso contrario, se il decesso, eventualmente dipendente da Covid, potesse essere ricollegabile all'omessa somministrazione del vaccino".Il dottore che aveva in cura Trinca in merito alla sua iscrizione sul registro degli indagati per omicidio colposo, si difende così, come riportato da tgcom24: Il biologo era d'altronde tra i coordinatori del movimento "Uniti per la libera scelta", movimento contrario al vaccino. In un suo intervento lo stesso aveva chiarito la propria posizione apertamente "No Vax". Il medico indagato ha poi aggiunto, come riportato sempre da tgcom24:Ora la procura, con l'apertura del fascicolo, intende fare chiarezza sull'intera vicenda.

https://it.sputniknews.com/20220205/covid-19-morto-franco-trinca-il-biologo-scettico-no-vax-14921790.html

umbria

regione lazio

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

morte, indagine, medicina, salute, polizia, inchiesta, biologia, italia, coronavirus, vaccino, green pass, umbria, regione lazio, roma