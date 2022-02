https://it.sputniknews.com/20220220/morta-francesca-tardioli-ambasciatrice-italiana-in-australia-e-caduta-da-un-balcone-15211357.html

Morta Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana in Australia: è caduta da un balcone

Morta Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana in Australia: è caduta da un balcone

Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana in Australia, è morta mentre si trovava in vacanza a Foligno. La diplomatica 56enne è caduta da un balcone dopo aver... 20.02.2022, Sputnik Italia

La diplomatica 56enne Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana in Australia, è morta mentre era nella sua casa in provincia di Perugia, a Foligno, sua città di origine. L'ambasciata italiana in Australia ha espresso il cordoglio per la dipartita sui social:La donna ricopriva la carica di ambasciatrice d'Italia in Australia dal settembre 2019.A nulla sono valsi i soccorsi: la diplomatica è morta sul colpo, a seguito della caduta dal balcone dell'abitazione. Gli investigatori sono al lavoro per capire l'esatta dinamica dell'episodio.

