"Manca di sostanza": viceministro degli esteri russo boccia risposta dell'Occidente sulla sicurezza

© Sputnik . Natalia Seliverstova Vai alla galleria fotografica Il ministero degli Esteri russo © Sputnik . Natalia Seliverstova / Vai alla galleria fotografica

Seguici su

Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha affermato che la risposta occidentale alle proposte di sicurezza della Russia è stata "una risposta tanto per rispondere" e che i Paesi della Nato aggirano la discussione sulla non divisibilità della sicurezza in Europa.