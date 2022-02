https://it.sputniknews.com/20220220/italiani-sempre-piu-web-dipendenti-oltre-3500-casi-curati-in-99-centri-di-aiuto-15210581.html

Italiani sempre più web-dipendenti: oltre 3500 casi curati in 99 centri di aiuto

Italiani sempre più web-dipendenti: oltre 3500 casi curati in 99 centri di aiuto

Internet è entrato nelle nostre vite e per molti nella società è la base stessa del loro lavoro, di molte attività quotidiane, senza non potrebbero... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T23:31+0100

2022-02-20T23:31+0100

2022-02-20T23:31+0100

internet

web

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/11803795_0:94:2801:1669_1920x0_80_0_0_60c2765875885cbeb77a6103c73a0c93.jpg

In questo si inserisce sottilmente la dipendenza dal web, e così ci sono persone che non riescono a staccarsi: “malate di web”.La pandemia ha fortemente accentuato questo fenomeno, portando un numero maggiore di persone a utilizzare gli strumenti digitali per comunicare.Così il Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha alzato la soglia di attenzione sul fenomeno dei disturbi legati all’eccessivo uso di internet.Ecco che il Centro dipendenze si è mosso per garantire l’accesso e la presa in carico di persone cadute nella dipendenza dal web, così da prevenire la cronicizzazione del disagio.Per capire quale sarà l’impatto della pandemia sulla dipendenza dal web è ancora presto: la comprensione del fenomeno si avrà appieno solo nei prossimi anni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internet, web