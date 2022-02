https://it.sputniknews.com/20220220/il-pitbull-di-theo-hernandez-scappa-dalla-villa-e-sbrana-cagnolino-davanti-alla-sua-padrona-15216595.html

Il Pitbull di Theo Hernandez scappa dalla villa e sbrana cagnolino davanti alla sua padrona

Fugge il pitbull del calciatore del Milan, Theo Hernandez, e fuori dalla sua villa a Guanzate (Milano) avrebbe sbranato un cagnolino di piccola taglia mentre... 20.02.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riporta il MilanoToday, il fatto si sarebbe verificato venerdì pomeriggio e la padrona del cagnolino, di 73 anni d’età, nel tentativo di difendere il suo animale d’affezione sarebbe anche caduta a terra.E mentre l’anziana signora si sarebbe rialzata riportando solo lievi ferite, per il suo cane, un meticcio di razza simile a un pinscher, non c’è stato nulla da fare.Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la Polizia locale della Bassa Piana Comasca che sta ora effettuando gli accertamenti del caso per verificare le eventuali responsabilità.Nell’abitazione il calciatore Theo Hernandez non era presente perché in trasferta con la sua squadra a Salerno, dove il Milan ha pareggiato 2 a 2 contro la Salernitana.

