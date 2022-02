https://it.sputniknews.com/20220220/evacuazione-da-donetsk-in-corso-tra-i-bombardamenti-delle-forze-ucraine-rapporti-15205887.html

Evacuazione da Donetsk in corso tra i bombardamenti delle forze ucraine-Rapporti

Prosegue l'evacuazione dei civili dalle zone interessate dagli attacchi nella DPR in direzione di Rostov, in Russia, mentre si susseguono le notizie di nuovi... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T09:30+0100

2022-02-20T09:30+0100

2022-02-20T09:31+0100

All'inizio di questa domenica, la missione dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento sul regime di cessate il fuoco (JCCC) ha affermato che le forze di Kiev hanno bombardato la periferia della città di Donetsk utilizzando artiglieria vietata dagli accordi di Minsk.Sono in corso in questo momento le operazioni di evacuazione dall'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk di civili nella regione russa di Rostov sul Don, come riportano i nostri inviati sul posto. Le autoproclamate repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk hanno annunciato venerdì l'evacuazione dei loro cittadini a causa dell'escalation delle tensioni sulla linea di contatto nel sud-est dell'Ucraina e nel timore di un attacco delle forze di Kiev.Il capo della DPR Denis Pushilin ha dichiarato venerdì che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrebbe presto ordinato alle forze di Kiev di lanciare un'offensiva nel Donbass, al fine di attuare un piano per invadere la DPR e la LPR.Le operazioni interessano la popolazione civile che fugge dai bombardamenti, con la situazione nelle due regioni in continua evoluzione.

