Cybersicurezza: esercitazione per i Ministri degli Esteri dei Paesi UE a Bruxelles

"In mattinata si svolgerà uno scambio di opinioni tra i ministri degli Esteri Ue e l'omologo ucraino Dmitry Kuleba. Inoltre i ministri dovrebbero discutere le questioni all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri, vale a dire la situazione della sicurezza in Europa e in Bielorussia, gli sforzi diplomatici sul clima e la situazione in Bosnia-Erzegovina.