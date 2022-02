https://it.sputniknews.com/20220220/cremlino-kiev-non-vuole-colloqui-di-pace-con-rappresentanti-del-donbass-15211476.html

Per Putin il presidente ucraino Zelensky non è disposto a realizzare gli accordi di Minsk

Per Putin il presidente ucraino Zelensky non è disposto a realizzare gli accordi di Minsk

Il presidente russo Vladimir Putin ha ora tutte le ragioni per non considerare il capo di Stato ucraino Vladimir Zelensky come una persona pronta, capace e... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T13:28+0100

2022-02-20T13:28+0100

2022-02-20T13:35+0100

russia

ucraina

conflitto nel donbass

donbass

vladimir putin

vladimir zelensky

repubblica popolare di donetsk

repubblica popolare di lugansk

cremlino

dmitry peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Per Putin il presidente ucraino Zelensky non è disposto a realizzare gli accordi di Minsk

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/10066794_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_0bebaf373cee9a6a989533080b251b12.jpg

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky afferma che la discussione sulla normalizzazione della situazione nel Donbass è l'obiettivo principale dei negoziati con la Federazione Russa, ma la Russia non è una parte del conflitto interno e Kiev non vuole discutere le questioni di pace con i rappresentanti del Donbass, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Proprio in questo, secondo Peskov, si nasconde il problema. "Non vogliono capirlo", ha aggiunto Peskov.​​​​​​​ Alla domanda sul perché, come afferma Zelensky, il Cremlino non risponde alle sue chiamate, il portavoce presidenziale russo ha detto: "Poniamo la domanda 'cosa proponete discutere?' Non riceviamo risposta".Sempre su Zelensky il portavoce del Cremlino ha affermato che date le circostanze Putin ha tutte le ragioni per sostenere che non è propenso a realizzare gli accordi di Minsk.

https://it.sputniknews.com/20220218/putin-kiev-deve-sedersi-al-tavolo-con-i-rappresentanti-del-donbass-e-porre-fine-alla-guerra-15172870.html

russia

ucraina

donbass

repubblica popolare di lugansk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina, conflitto nel donbass, donbass, vladimir putin, vladimir zelensky, repubblica popolare di donetsk, repubblica popolare di lugansk, cremlino, dmitry peskov