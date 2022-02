https://it.sputniknews.com/20220220/blackberry-5g-lo-smartphone-non-verra-mai-alla-luce-e-ufficiale-15213851.html

BlackBerry 5G? Lo smartphone non verrà mai alla luce, è ufficiale

BlackBerry 5G? Lo smartphone non verrà mai alla luce, è ufficiale

Il sito web di OnwardMobility presenta nella pagina principale, e ormai unica, un messaggio di ringraziamento a tutto il team e ai follower e ai partner commerciali."OnwardMobility chiuderà e non procederemo più con lo sviluppo di uno smartphone ultra-sicuro con tastiera fisica".La decisione della società non poteva essere altrimenti dal momento che gli è stata revocata la licenza del marchio BlackBerry, ha riferito Kevin Michaluk fondatore del sito CrackBerry, come riportato da Hdblog.it che sottolinea come questa informazione non sia ufficiale.Si fa notare, comunque, che a fine gennaio BlackBerry ha ceduto per 600 milioni di dollari suoi brevetti relativi alla tecnologia di messaggistica e alle reti wireless. Si ipotizza che in quella sede abbia potuto rivedere anche la licenza d'uso del marchio assegnata a OnwardMobility.Nessuna informazione ufficiale è stata fornita da BlackBerry, la quale il 6 gennaio scorso in un comunicato stampa aveva spiegato le motivazioni del mancato lancio del BlackBerry 5G nel corso del 2021, relative agli approvvigionamenti di componenti, ma ripromettendosi che lo avrebbe fatto nei prossimi mesi.Un ultimo punto resta da chiarire in questa vicenda che ha a che fare con la storia degli smartphone e della loro evoluzione nel corso dei decenni. Se è vero che il Ceo di BlackBerry, John Chen, non fosse d'accordo con il ritorno dell'azienda nel mercato degli smartphone.

