Bassetti insultato mentre prendeva l’aperitivo con la moglie, intervenuta la polizia

“Ieri ho subito l’ennesima violenta aggressione da parte di un manipolo di delinquenti mentre prendevo un aperitivo con mia moglie. Personalmente, continuerò a... 20.02.2022, Sputnik Italia

Lo ha scritto il professore Marco Bassetti su Twitter il noto virologo direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, volto noto della pandemia insieme al professore Crisanti e al professore Burioni tra gli altri.Proprio per questa sua esposizione mediatica è diventato oggetto di attacchi e minacce ripetute da parte della galassia dei negazionisti, tra cui i no-vax.Secondo quanto riportato dal GenovaToday, il virologo si trovava in un bar di via XX settembre con la moglie quando un gruppo di passanti riconoscendolo ha iniziato a insultarlo.Quando è intervenuta la polizia, i contestatori si sarebbero velocemente allontanati.L’episodio ha costretto l’accademico e la moglie a lasciare il bar, mentre la polizia ha pattugliato l’area alla ricerca del gruppo di insultatori.Giorni fa Bassetti aveva espresso molto sconforto su Twitter, definendosi un “abbandonato” per via delle numerose minacce che gli sono arrivate da ogni parte.Tempo fa, infatti, su un canale Telegram è stato diffuso il suo numero di cellulare al quale in tanti hanno chiamato tra i negazionisti per offenderlo e anche minacciarlo.

