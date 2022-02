https://it.sputniknews.com/20220220/ambasciatore-russo-negli-usa-mosca-non-ha-nessun-piano-di-invasione-dellucraina-15218205.html

Ambasciatore russo negli Usa: Mosca non ha nessun piano di invasione dell'Ucraina

Ambasciatore russo negli Usa: Mosca non ha nessun piano di invasione dell'Ucraina

L'ambasciatore russo ha dichiarato che le truppe russe si trovano nel territorio sovrano della Russia. Ha poi sottolineato che la Nato non è una "Ong amante... 20.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-20T17:48+0100

2022-02-20T17:48+0100

2022-02-20T17:52+0100

anatoly antonov

russia

usa

politica internazionale

ucraina

conflitto nel donbass

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/251/00/2510088_0:234:2725:1766_1920x0_80_0_0_fdabab2d2172f63c497be90ff1ed3128.jpg

Anatoly Antonov, ambasciatore della Russia negli Stati Uniti, ha dichiarato che Mosca non ha intenzione di invadere l'Ucraina. Durante un'intervista con la CBS, Antonov ha sottolineato che la Russia "ha pubblicamente espresso la disponibilità a continuare gli sforzi diplomatici" per risolvere tutte le questioni aperte in corso. L'ambasciatore ha insistito sul fatto che la Russia considera il Donbass come parte dell'Ucraina e non ha alcuna intenzione di impadronirsi del territorio di un Paese straniero. Antonov ha inoltre sottolineato che la Nato non è una "Ong amante della pace" e che la Russia vorrebbe fermare l'espansione del blocco militare verso est.Da dicembre l'amministrazione Biden e lo stesso presidente americano hanno ripetutamente accusato la Russia di voler invadere l'Ucraina, tesi che Mosca ha negato con veemenza. Nel frattempo, la situazione nell'irrequieta regione ucraina del Donbass è peggiorata quando le forze governative ucraine hanno intensificato i bombardamenti contro i territori controllati dalle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk.Sullo sfondo dell'escalation nella regione, le autorità della DPR e della LPR hanno avviato l'evacuazione dei civili, donne bambini e anziani, in Russia. A sua volta il leader della DPR Denis Pushilin ha avvertito che si aspetta che il presidente ucraino Vladimir Zelenskyy ordini un'offensiva contro le autoproclamate repubbliche nel breve.

https://it.sputniknews.com/20220220/telefonata-tra-putin-e-macron-discussa-escalation-nel-donbass-15215445.html

russia

usa

ucraina

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anatoly antonov, russia, usa, politica internazionale, ucraina, conflitto nel donbass, donbass