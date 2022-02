https://it.sputniknews.com/20220220/achille-lauro-alleurovision-song-contest-rappresentera-san-marino-col-brano-stripper-15206822.html

Achille Lauro all’Eurovision Song Contest: rappresenterà San Marino col brano "Stripper"

Achille Lauro a mani basse entra di diritto all’Eurovision Song Contest (Esc) grazie alla sua vittoria alla prima edizione di ‘Una Voce per San Marino’... 20.02.2022, Sputnik Italia

Lauro si è presentato in gara con ‘Stripper’ ed ora di diritto potrà partecipare all’Eurovision Song Contest dove la Repubblica del Titano è sempre stata presente nelle ultime edizioni con un suo cantante.L’annuncio è stato diffuso anche sui social da Una voce per San Marino.All’evento canoro era presente una giuria di esperti della musica, guidata da Mogol.Lauro troverà al’Esc 2022 di Torino, previsto dal 10 al 14 maggio, i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco, che hanno vinto con ‘Brividi’, e oltre 40 altri concorrenti da altrettante nazioni.Ricordiamo che Achille Lauro era reduce da Sanremo 2022 dove ha partecipato con il brano ‘Domenica’, classificandosi al 14° posto.L’Eurovision Song Contest 2022 sarà condotto da Laura Pausini, Mika e da Alessandro Cattelan. Scelti per la loro conoscenza delle lingue straniere e in particolare dell’inglese. La conduzione, infatti, sarà tutta in lingua inglese.

