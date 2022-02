https://it.sputniknews.com/20220219/usa-san-valentino-da-sogno-biglietto-della-lotteria-da-10-milioni-come-regalo-15188397.html

USA, San Valentino da sogno: biglietto della lotteria da $10 milioni come regalo

In Virginia, una donna ha ricevuto come regalo di San Valentino dal marito un biglietto della lotteria del tipo "gratta e vinci", risultato vincente per... 19.02.2022, Sputnik Italia

Una donna della Virginia ha riferito ai funzionari della Virginia Lottery che suo marito le ha fatto un regalo di San Valentino molto più romantico dei fiori, un biglietto della lotteria.La donna ha poi raccontato ai funzionari della lotteria di esser stata lei stessa scettica, quando il marito le aveva detto che al biglietto corrispondeva una vincita del valore di 10 milioni di dollari.Maria Chicas, questo il nome della fortunata, ha detto di pensare che il marito stesse scherzando, ma il biglietto è risultato essere davvero quello vincente.Suo marito lo aveva comprato pochi giorni prima, in vista di San Valentino, al negozio In & Out Mart di Manasses. La Virginia Lottery ha detto che il biglietto è stato l'ultimo vincitore della somma di 10 milioni di dollari per il gioco Extreme Millions, lotteria ora interrotta dai promotori della stessa.Il negozio In & Out Mart ha ricevuto un bonus di 50.000 dollari per aver venduto il biglietto fortunato.

