https://it.sputniknews.com/20220219/uomo-ucciso-a-colpi-di-pistola-nellavellinese-indagano-i-carabinieri-15200039.html

Uomo ucciso a colpi di pistola nell'Avellinese: indagano i carabinieri

Uomo ucciso a colpi di pistola nell'Avellinese: indagano i carabinieri

Indagano i carabinieri sull’uccisione di un uomo nell’Avellinese. Pochi giorni fa era avvenuto un agguato nella stessa zona. 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T19:21+0100

2022-02-19T19:21+0100

2022-02-19T19:21+0100

omicidio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/12747864_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f61ca49e3dc7251f89c7f4c0ddaea31.jpg

Un uomo di 40 anni è stato ucciso con colpi di pistola in via Loffredo, nel centro del comune di Cervinara, in provincia di Avellino. La vittima sarebbe il titolare di un circolo ricreativo della frazione di Joffredo a Cervinara, riporta l’Avellino Today.Secondo Il Mattino di Napoli l’uomo ha 42 anni e si chiamava Nicola ZappetelliIl nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l'agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale sono rimasti feriti, di cui uno gravemente, Fiore Clemente e il nipote di questi Giovanni Pacca, ritenuti essere ex esponenti del clan Pagnozzi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

omicidio