https://it.sputniknews.com/20220219/una-cattiva-abitudine-e-una-delle-cause-del-pericoloso-accumulo-di-grassi-nei-vasi-sanguigni-15172643.html

Una cattiva abitudine è una delle cause del pericoloso accumulo di grassi nei vasi sanguigni

Una cattiva abitudine è una delle cause del pericoloso accumulo di grassi nei vasi sanguigni

Con l'accumulo di grasso nelle arterie, aumentano i rischi di malattia coronarica. 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T07:41+0100

2022-02-19T07:41+0100

2022-02-19T08:26+0100

salute

benessere

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/12775879_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_54f78221631217f53f5eff66780b7a24.jpg

Secondo la British Heart Foundation (BHF), l'accumulo di colesterolo e depositi di grasso nei vasi sanguigni restringe questi ultimi o li blocca, causando problemi circolatori. Una delle pericolose complicazioni di questo processo è lo sviluppo della malattia coronarica, che aumenta la suscettibilità di una persona a infarto, angina pectoris e alcuni ictus.Gli specialisti chiariscono che l'inattività è lo stare seduti o sdraiati sul divano davanti alla TV, così come lavorare alla scrivania o davanti al pc. Allo stesso tempo, sottolineano che essere fisicamente attivi non significa andare in palestra tutti i giorni o fare la maratona. Ad esempio, i lavori domestici o mettere in ordine il giardino sono un tipo di attività fisica a tutti gli effetti.In generale, sottolineano gli esperti, qualsiasi attività che ci stacca dal divano può farci solo bene.“La mancanza di movimento favorisce un accumulo più attivo di materiale grasso nei vasi sanguigni che portano il sangue agli organi. Se ciò avviene nelle arterie che portano il sangue al cuore, queste si danneggiano e si ostruiscono, portando all'infarto. Se si ostruiscono le arterie che portano il sangue al cervello, allora si sviluppa un ictus", ricordano i medici.

https://it.sputniknews.com/20200816/medico-spiega-come-ridurre-i-danni-causati-dal-lavoro-sedentario-9426462.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute, benessere, medicina