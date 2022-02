https://it.sputniknews.com/20220219/uk--ci-vorranno-600-milioni-di-euro-per-riprendersi-dopo-la-tempesta-eunice-15198079.html

UK: ci vorranno 600 milioni di euro per riprendersi dopo la tempesta Eunice

UK: ci vorranno 600 milioni di euro per riprendersi dopo la tempesta Eunice

Diverse vittime, interruzioni di corrente, alberi abbattuti, numerosi detriti e caos del traffico: questo è lo scenario nel Regno Unito dopo che la tempesta... 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T21:50+0100

2022-02-19T21:50+0100

2022-02-19T21:50+0100

inghilterra

regno unito

gran bretagna

meteo

danni

vittime

economia

mondo

irlanda

clima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/870/33/8703399_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b8c256e04737141938ce4ecaeb73cb6.jpg

La tempesta Eunice, descritta dai meteorologi come una delle peggiori degli ultimi decenni, ha lasciato il Paese di fronte a un impegnativo sforzo di recupero stimato in circa 500 milioni di sterline, pari a circa 600.000 euro, senza contare le quattro vittime avutesi nel Regno Unito e in Irlanda.Sull'isola di Wight sono stati registrati venti record di 122 miglia all'ora, spinte dalla tempesta "del secolo".Il tempo inclemente ha causato la morte di una donna di 30 anni a Londra, di un uomo sui 20 anni nell'Hampshire e di un cinquantenne nel Merseyside. Un impiegato del Wexford County Council di 59 anni è rimasto ucciso venerdì mentre rimuoveva i detriti caduti.Più di 200.000 case rimangono senza elettricità, con le compagnie energetiche che lavorano rapidamente per porre rimedio alla situazione aggravata dalla caduta di alberi e detriti.Il caos dei viaggi causato dal sistema meteorologico è continuato per tutto il fine settimana, con il segretario ai trasporti del Regno Unito Grant Shapps che avvisa la popolazione di aspettarsi interruzioni nella circolazione e nei trasporti per "un altro giorno o due".Inoltre, si prevede che parti dell'Inghilterra saranno colpite da circa 10-15 cm. di neve questo fine settimana, con l'Ufficio Meteorologico che ha emesso un avviso giallo per forti nevicate nello Yorkshire e nel Lancashire.Sabato rimane una allerta "gialla" per il vento forte per gran parte della costa meridionale dell'Inghilterra e del Galles meridionale.

https://it.sputniknews.com/20220218/la-tempesa-eunice-si-abbatte-su-londra-danneggiata-la-copertura-della-o2-arena---video-15172349.html

inghilterra

regno unito

gran bretagna

irlanda

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

inghilterra, regno unito, gran bretagna, meteo, danni, vittime, economia, mondo, irlanda, clima