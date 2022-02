https://it.sputniknews.com/20220219/tiktoker-sfugge-allattacco-di-uno-squalo-prendendolo-ripetutamente-a-pugni-in-faccia-15189718.html

TikToker sfugge all'attacco di uno squalo... prendendolo ripetutamente a pugni in faccia

Un'utente di TikTok ha pubblicato un video in cui mostra come è riuscito a sfuggire all'attacco di uno squalo limone, che l'aveva addentato ad un piede... 19.02.2022, Sputnik Italia

Heather West, 42 anni, alias @wildwitchofthew3st, ha pubblicato su TikTok una serie di video, nei quali racconta la vicenda.La tiktoker stava facendo snorkeling al largo del Dry Tortugas National Park con gli amici alla fine del mese scorso. Il gruppo aveva intenzione di recarsi nella località di Loggerhead Key per visitare la barriera corallina, ma è dovuto tornare verso la terraferma a causa delle condizioni del mare molto mosso.La West ha raccontatodi essere rimasta indietro rispetto ai suoi compagni, quando ha sentito "qualcosa che le tirava un piede".La tiktoker ha poi continuato nel suo racconto sulla vicenda:La West ha riferito però che il danno al piede era grave ed è stata per questo trasferita in ospedale in idrovolante, per le cure mediche.Per "l'incontro infelice con questo esemplare di squalo limone", ha riferito, ci sono voluti 20 punti di sutura. Il morso dello squalo ha raggiunto anche i tendini.La West ha terminato il racconto, riportando che, a suo dire, era proprio un esemplare di squalo limone, specie considerata per lo più poco pericolosa per l'uomo, e che la percentuale di attacchi da parte di tale specie nei confronti di umani è bassissima.

