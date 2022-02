Reddito di cittadinanza, in 3 anni spesi 20 miliardi per 4,65 milioni di persone

https://it.sputniknews.com/20220219/reddito-di-cittadinanza-in-3-anni-spesi-20-miliardi-per-465-milioni-di-persone-15194097.html

L’Inps comunica i dati sul Reddito di Cittadinanza, una comunicazione periodica per fornire informazioni sullo stato di salute economica delle famiglie... 19.02.2022, Sputnik Italia

In tre anni di erogazione del Reddito di Cittadinanza due milioni di famiglie italiane lo hanno ricevuto con un importo medio di 546 euro.In totale sono 4,65 milioni gli italiani che ne hanno beneficiato, compreso quelli che non ne avrebbero potuto beneficiare.Lo Stato italiano ha erogato 19,83 miliardi di euro tra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza.I dati coprono tutto l’arco temporale di vita delle misure di sostegno al reddito, e vanno da aprile 2019 a dicembre 2021 (33 mesi).Hanno beneficiato del reddito neonati e anche persone centenarie, ma come sappiamo ne hanno beneficiato anche appartenenti alla camorra partenopea e alla ‘ndrangheta calabrese. Oltre a centinaia di immigrati clandestini con la complicità di alcuni Caf.Tornando ai dati, il 70% di chi riceve il reddito di cittadinanza sin dal primo mese di erogazione, ancora oggi lo riceve.Risulta inoltre che tra quelli che ricevono il reddito di sussistenza, sono nel 44,7% dei casi nuclei monocomponenti e nel 67,3% dei casi senza minori a carico. Il 17% dei nuclei dichiara disabili a carico.Per quanto riguarda l’altra parte della normativa, quella che riguarda l’avviamento al lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza, non ci sono dati statistici aggiornati da riportare.

