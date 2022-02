https://it.sputniknews.com/20220219/ragioni-per-cui-ci-svegliamo-di-notte-e-non-riusciamo-a-riaddormentarci-15196756.html

Ragioni per cui ci svegliamo di notte e non riusciamo a riaddormentarci

Ragioni per cui ci svegliamo di notte e non riusciamo a riaddormentarci

Stress, ormoni, cambiamenti legati all'età "svegliano" una persona su tre alle 3-4 del mattino. Cosa fare per riaddormentarsi? 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T22:15+0100

2022-02-19T22:15+0100

2022-02-19T22:15+0100

salute

sonno

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/12750032_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_537098d769df12c71d8484a2e9d011ea.jpg

L'insonnia è quando non riesci ad addormentarti di notte per molto tempo? Non solo. Medici e psicologi che si occupano di disturbi del sonno, problemi che tormentano molti abitanti delle grandi città, riferiscono di insonnia e altri disturbi. Probabilmente uno di loro ti è familiare. Ti svegli nel cuore della notte, alle 3-4. Fuori dalla finestra c'è il buio, il silenzio in casa. E la sveglia è fissata per le otto, e domani c'è molto lavoro e sembra che tu abbia ancora bisogno di dormire per non alzarti di nuovo senza forze... Ma non riesci più a dormire.Secondo gli esperti, il 35% delle persone, un abitante su tre del nostro pianeta, soffre di tali risvegli notturni almeno tre volte alla settimana.Perché ci svegliamo nel momento più apparentemente inopportuno? Perché non possiamo addormentarci di nuovo? Cosa fare?StressCosa succede nell'organismo quando sei stressato, nervoso, ansioso? Il cuore batte più veloce. La temperatura sale. Così come i livelli di cortisolo. Tutto questo interrompe il normale ciclo del sonno e della veglia, spiega il dottor Michael Breus, membro dell'American Academy of Sleep Medicine. Se ti sei svegliato nel cuore della notte e subito non hai più voglia di dormire e sei pronto a correre da qualche parte e risolvere i problemi, è un segnale certo che la causa è lo stress.AlcolL'alcol è doppiogiochista. All'inizio agisce rilassando, aiuta ad addormentarsi o a perdere i sensi, a seconda della dose assunta. Ma poi, nel processo del metabolismo, inizia a funzionare esattamente nel modo opposto: stimola e ci sveglia. Se hai bevuto la sera prima, c'è un grande rischio di aprire gli occhi nel cuore della notte o al mattino, afferma il dottor Michael Breus.ApneaL'apnea è la cessazione della respirazione durante il sonno per 20-39 secondi e talvolta per 2-3 minuti. I risvegli improvvisi notturni possono essere uno dei sintomi dell'apnea notturna, insieme al russamento, mal di testa al mattino e stanchezza cronica. L'apnea notturna si verifica più spesso durante il sonno REM, quando i muscoli sono completamente rilassati. Durante la notte, i periodi di sonno "REM" si allungano: il primo è di soli 5 minuti e più vicino al mattino - fino a 40 minuti, quindi è più probabile che l'apnea ti svegli nella seconda metà della notte.Cambiamenti dovuti all'etàGli scienziati sanno bene che la biologia del sonno cambia con l'età, afferma il dottor Michael Breus. I cambiamenti sono molto individuali. Ma la maggior parte delle persone ha bisogno di meno tempo per dormire: vanno a letto prima e si svegliano prima di quando erano giovani. La fase del sonno profondo è ridotta. Il corpo reagisce meno al "richiamo" dei ritmi circadiani - quando è ora di dormire e quando svegliarsi. Tutti questi possono essere causa di risvegli notturni.Ma cosa fare per riaddormentarsi? In base ai suggerimenti del professor Greg Murray e Rebecca Robbins, studiosa del sonno, la cosa più importante è non cercare di riaddormentarsi in tutti i modi, in quanto ci stresseremo ancora di più nel caso non vi riuscissimo. La chiave è respirare bene, leggere qualcosa in penombra.L'importante è non rimanere sveglio a letto per molto tempo. Per abituare il nostro corpo a dormire la notte, bisogna inoltre cercare di non appisolarsi durante il giorno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute, sonno