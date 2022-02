https://it.sputniknews.com/20220219/presidio-contro-la-nato-alla-base-di-lago-patria-napoli-15193917.html

Presidio contro la Nato alla base di Lago Patria (Napoli)

Presidio contro la Nato alla base di Lago Patria (Napoli)

La manifestazione è organizzata dai Comitati No Trident. 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T15:01+0100

2022-02-19T15:01+0100

2022-02-19T15:15+0100

manifestazione

nato

italia

esercitazioni militari

proteste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/15194610_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_74c40171f29bcb60a54dffe5d8cb8496.jpg

Una manifestazione organizzata dai Comitati No Trident e da militanti di estrema sinistra è in corso presso la base dell'Alleanza Atlantica di Lago Patria, in provincia di Napoli. La protesta è pacifica e l'obiettivo dei dimostranti è sensibilizzare la gente contro la guerra e il rischio di un coinvolgimento dell'esercito italiano in un'eventuale conflitto al confine tra Russia e Ucraina.Emblematico lo striscione esposto dai manifestanti davanti alla base militare:Nell'evento, iniziato nella mattinata di oggi e tuttora in corso, si alternano interventi di militanti dell'estrema sinistra e pacifisti e rappresentanti di associazioni contro la guerra e la violenza, intervallati da momenti di dibattitto e spazi musicali.I manifestanti sono controllati dalle forze dell'ordine. Non si registrano momenti di tensione e il regolare svolgimento delle attività ingresso-uscita della base procede senza difficoltà.Dal 21 febbraio al 4 marzo, al largo delle coste della Sicilia, si svolgerà la Dynamic Manta-2022, una delle più importanti e complesse esercitazioni anti-sommergibile della Nato.La Marina Militare italiana ha fatto sapere che il suddetto evento “viene pianificato annualmente dal 2013 e non è legato all’attuale situazione nell’Europa orientale“.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

manifestazione, nato, italia, esercitazioni militari, proteste