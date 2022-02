https://it.sputniknews.com/20220219/perche-fuggire-in-russia-i-rifugiati-da-donetsk-raccontano-15183932.html

Perché fuggire in Russia? I rifugiati da Donetsk raccontano

I rifugiati provenienti dal distretto di Telmanove, nell'autoproclamata Repubblica di Donetsk (DPR), hanno raccontato a Sputnik che in passato le loro case... 19.02.2022, Sputnik Italia

I rifugiati da un villaggio nel distretto di Telmanove, nella DPR, sono stati ospitati nell'hotel Zvezda, nel villaggio di Rozhok, nella regione di Rostov (Russia). Le donne hanno raccontato a Sputnik di essere arrivate con i bambini verso le 23 (le 21 in Italia) di venerdì."Non è la prima volta che siamo bombardati. A volte colpivano gli orti, raccoglievamo i detriti dai cortili: fa paura. Ho due bambini piccoli, mia figlia ha 13 anni, ha i capelli bianchi per gli spari. Bombardamenti, sibili sopra le nostre teste. Corri in cantina e non sai se farai in tempo o no", racconta una donna di nome Galya.In precedenza, la dirigenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk avevano dichiarato l'evacuazione temporanea verso la regione di Rostov, in Russia, a causa delle minacce da parte di Kiev. Per prime sarebbero state evacuate le donne, i bambini e gli anziani.Il presidente ucraino, Vladimir Zelensky, a breve darà l'ordine ai militari di passare all'attacco nel Donbass e attuare i piani per l'occupazione delle Repubbliche, ha riferito il leader della DPR, Denis Pushilin.Questa mattina i leader della DPR e LPR hanno firmato l'ordine per la totale mobilitazione militare nei territori delle Repubbliche.

