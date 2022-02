https://it.sputniknews.com/20220219/maltempo-nel-nord-europa-la-tempesta-eunice-fa-8-morti-15180521.html

Maltempo nel nord Europa, la tempesta Eunice fa 8 morti

Centinaia i voli e i traghetti, cancellati, i collegamenti con il nord Europa sono resi difficili dalla tempesta. Otto le vittime in totale, tra Inghilterra... 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T07:06+0100

2022-02-19T07:06+0100

2022-02-19T08:16+0100

gran bretagna

regno unito

inghilterra

mondo

meteo

danni

maltempo

clima

europa

paesi bassi

La tempesta Eunice, arrivata a sole 48 dalla precedente Dudley, ha già fatto otto vittime.Quattro di queste nei Paesi Bassi, per il crollo di alberi o in altri incidenti dovuti ai forti venti che hanno sferzato il Paese. In Irlanda un 60enne è morto, mentre si segnalano altre 2 vittime a Londra e Liverpool, per la caduta di un albero e di alcuni detriti sulle auto su cui viaggiavano i malcapitati. In Belgio un uomo è morto dopo esser caduto dalla propria imbarcazione, su cui viveva, nel porto di Ypres.Sull'isola di Wight, in Inghilterra, è stata registrata una raffica di vento senza precedenti, 196 km/h, e altre raffiche a più di 110 km/h nell'entroterra.Notevoli i disagi alla circolazione aerea e terrestre in tutta l'Europa nord-occidentale: centinaia di voli, treni e traghetti cancellati.

