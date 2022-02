https://it.sputniknews.com/20220219/magrini-sul-vaccino-covid-lo-faremo-ogni-anno-15183070.html

Magrini sul vaccino Covid: lo faremo ogni anno

“Come indirizzo generale dovremo fare un vaccino contro il Covid ogni anno. Del resto questa è la prima campagna di vaccinazione di massa a livello mondiale... 19.02.2022, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Sono le parole da Catania di Nicola Magrini, il direttore generale dell'Aifa, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della XX Conferenza nazionale sulla farmaceutica.Intanto, si va verso la rimozione del tanto discusso green pass, che in altri paesi europei è già stato eliminato da tempo.“È un'ipotesi su cui stiamo ragionando”, aveva detto a 24 Mattino su Radio 24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.Il governo sta ragionando sulla sua eliminazione. Del resto, il 31 marzo scadrà lo stato d'emergenza e questa volta sarà politicamente difficile sostenerlo, quindi qualsiasi misura di limitazione della libertà personale dovrà passare per un disegno di legge da far approvare al Parlamento. Non basterà più un Dpcm del presidente del Consiglio dei Ministri.Anche Costa ha parlato di “fine dello stato d'emergenza”, quando “sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive”.

