Lanciati razzi ipersonici Kinzhal, Zirkon e Kalibr e missili balistici Yars in esercitazioni - Video

Il sistema missilistico da crociera ipersonico per aerei Kh-47M2 Kinzhal è a capacità nucleare ed è una delle numerose armi ipersoniche lanciate dalla Russia... 19.02.2022, Sputnik Italia

Il Cremlino ha rivelato dettagli sulle esercitazioni missilistiche d'urgenza odierne, indicando che nelle manovre sono stati lanciati con successo i missili da crociera Kinzhal per aerei ed i missili Kalibr e Zirkon per le navi da guerra e i sottomarini delle flotte del Mar Nero e del Nord contro obiettivi navali e terrestri.Inoltre, un missile balistico intercontinentale Yars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk verso il poligono di tiro di Kura, in Kamchatka (Estremo Oriente russo).Anche i bombardieri strategici Tu-95MS hanno lanciato missili da crociera verso bersagli nel poligono di Kura. Inoltre, il missile balistico Sineva R-29RMU è stato lanciato dal sottomarino missilistico balistico a propulsione nucleare Carelia, operante nel Mare di Barents, a diverse migliaia di chilometri di distanza.Il test del missile balistico Iskander è stato effettuato presso il poligono di prova di Kapustin Yar, nella regione di Astrakhan.

