Incontro tra Di Maio e Blinken dopo vertice ministri G7 a Monaco di Baviera

C'è stata una valutazione congiunta degli ultimi avvenimenti relativi alle tensioni sull'Ucraina. 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T15:47+0100

2022-02-19T15:47+0100

2022-02-19T15:47+0100

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha parlato con il segretario di Stato americano Antony Blinken, a margine delle discussioni della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, dove c'è stato un vertice dei ministri degli Esteri del G7.Secondo un tweet della Farnesina, Di Maio e Blinken hanno fatto una valutazione congiunta degli ultimi sviluppi della situazione al confine tra Ucraina e Russia.Qualche giorno fa, Luigi Di Maio si era recato in visita prima a Kiev e poi Mosca, dove aveva avuto colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Nell'incontro, Di Maio aveva ribadito la mancanza di alternative e il primato del dialogo e della diplomazia per risolvere le tensioni sull'Ucraina. Inoltre, aveva annunciato l'invito a Mosca per il presidente del Consiglio Mario Draghi da parte del capo di Stato russo Vladimir Putin.

