Inchiesta ambasciatore Attanasio, sapeva dei rischi terrorismo ma fu rassicurato dall’Agenzia Onu

L’ambasciatore italiano Luca Attanasio, l’unico carabiniere di scorta e l’autista Mustapha Milambo, furono rassicurati dal Pam sulla sicurezza del viaggio a... 19.02.2022, Sputnik Italia

repubblica democratica del congo

Già in precedenti circostanze l’ambasciatore Attanasio aveva infatti annullato le missioni: “Deve aver ricevuto rassicurazioni dal Pam”, fa mettere a verbale Seddiki, come scrive IlFattoQuotidiano.Tra i sentiti dalla procura di Roma, per ricostruire le circostanze precedenti al viaggio mortale dell’ambasciatore, c’è anche il cancelliere contabile presso l’ambasciata italiana a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo.Il contabile, Saro Castellana, ha spiegato ai magistrati che Attanasio l’aveva inviato ad una riunione dei Capi missione UE pochi giorni prima del viaggio a Goma. Era il 18 febbraio, e in quella riunione si parlò di informazioni poco rassicuranti giunte dagli osservatori americani, che lanciavano una “allerta terrorismo”.Castellana riferì dell’allerta all’ambasciatore Attanasio e gli consigliò di acquisire ulteriori riscontri, ha testimoniato ai giudici che si occupano del caso.Il cancelliere contabile ha riferito anche che Attanasio si consultò con il console, dottor Russo, a Kinshasa, riguardo al suo imminente viaggio a Goma.Questa la ricostruzione dei fatti a posteriori, a cui si aggiungono le parole della moglie dell’ambasciatore italiano ucciso:Circostanza, quest’ultima, confermata dalla trascrizione di una telefonata successiva all’attentato tra l’altro carabiniere presente nell’Ambasciata italiana a Kinshasa e il titolare di un popolare ristorante di Goma, che era un punto di riferimento per gli italiani.Iacovacci l'aveva contattato sul posto, per sondare il terreno e capire come stavano le cose al di là dei canali ufficiali, ed in seguito aveva contattato il console onorario a Goma, Gianni Giusti, riferisce il ristoratore all’altro carabiniere nella telefonata.Il ristoratore ha poi aggiunto:Nella sparatoria è sopravvissuto Rocco Leone, vicepresidente dell’Agenzia Onu Pam nella Repubblica Democratica del Congo.Nell’imminenza del fatto, Leone fece pubblicare un comunicato ufficiale attraverso l’Unirc, in cui si legge:Leone è indagato per falsa dichiarazione dalla procura di Roma e per non avere avvertito i militari della missione Monusco del loro passaggio, riporta Il Manifesto di qualche giorno fa.Con lui è indagato il responsabile della sicurezza del World Food Programme, Mansour Luguru Mwagaza.Il Pam (World Food Programme) si rifiuta di farli parlare con i magistrati, invocando su di loro l’immunità diplomatica, riporta ancora Il Manifesto.

repubblica democratica del congo