https://it.sputniknews.com/20220219/il-richiamo-protegge-al-64-dallinfezione-e-al-93-dal-covid-grave-15192590.html

Il richiamo protegge al 64% dall'infezione e al 93% dal Covid grave

Il richiamo protegge al 64% dall'infezione e al 93% dal Covid grave

Resta alta l’efficacia delle 2 dosi sulla malattia severa, fino all’89% dicono le statistiche dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T18:42+0100

2022-02-19T18:42+0100

2022-02-19T18:42+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/10233601_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_2e589fe1b3385c883b9c28cecd062e77.jpg

L'efficacia del vaccino anti-Covid, in termini di riduzione del rischio nei vaccinati sui non vaccinati, è del 64% in chi ha ricevuto la dose di richiamo nel prevenire l'infezione e del 93% sui casi di malattia severa, sempre con terza dose.Lo rileva l'Iss nel suo rapporto esteso. Inoltre, nel prevenire il contagio, l’efficacia è al 63% nei 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, del 52% tra i 91 e 120 giorni e del 42% oltre 120 giorni; sulla malattia severa l'efficacia è all'87% con ciclo completo da meno di 90 giorni, all'89% da 91 e 120 giorni, e all'83% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.A questi dati statistici si accompagna il fatto che i ricoveri sono 9 volte più alti per i non vaccinati.Intanto, l’Aifa ha approvato la quarta dose per gli immunodepressi.Campagna vaccinale in ItaliaQuesti sono i dati statistici della campagna vaccinale in Italia:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia