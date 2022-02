https://it.sputniknews.com/20220219/il-cuore-in-salute-partendo-dalla-tavola-le-raccomandazioni-nutrizionali-dei-cardiologi-americani-15195752.html

Il cuore in salute partendo dalla tavola: le raccomandazioni nutrizionali dei cardiologi americani

Il cuore in salute partendo dalla tavola: le raccomandazioni nutrizionali dei cardiologi americani

L'American Heart Association (AHA) ha pubblicato per la prima volta in quindici anni un elenco aggiornato di raccomandazioni nutrizionali per la salute del... 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T23:35+0100

2022-02-19T23:35+0100

2022-02-19T23:35+0100

cuore

medicina

salute

cibo

alimentazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10144577_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eed93448d920846cb866be548cc51757.jpg

Le malattie cardiovascolari curabili o croniche sono la causa principale del maggior numero di decessi che si verificano ogni anno nel mondo. Che si tratti di un infarto o di un arresto cardiaco, di una malattia coronarica o di una malattia arteriosa periferica, secondo i cardiologi, qualsiasi patologia legata all'alterazione dello stato dei vasi sanguigni e del miocardio può essere fatale se non viene diagnosticata o trattata in tempo. La dieta e lo stile di vita sono fattori che possono fornire una protezione efficace contro lo sviluppo di malattie cardiache. Di conseguenza, l'American Heart Association (AHA) ha aggiornato per la prima volta dopo molti anni il suo elenco di raccomandazioni nutrizionali per la salute del cuore. In particolare, secondo gli esperti, per aver un cuore sano bisogna:Per proteggere il cuore dalle patologie acquisite, gli esperti sottolineano che le abitudini sane sono più efficaci se iniziate presto nella vita e poi mantenute nel corso degli anni. A tal fine, la scelta di alimenti minimamente trasformati e ricchi di proteine ​​vegetali è un principio nutrizionale chiave, indipendentemente da dove si mangia, evidenziano i cardiologi.

https://it.sputniknews.com/20220219/una-cattiva-abitudine-e-una-delle-cause-del-pericoloso-accumulo-di-grassi-nei-vasi-sanguigni-15172643.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuore, medicina, salute, cibo, alimentazione