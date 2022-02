https://it.sputniknews.com/20220219/il-capo-della-dpr-ordina-la-piena-mobilitazione--mentre-le-tensioni-con-kiev-aumentano-15181088.html

I leader di DPR e LPR ordinano la piena mobilitazione, mentre le tensioni con Kiev aumentano

I leader di DPR e LPR ordinano la piena mobilitazione, mentre le tensioni con Kiev aumentano

Venerdì, l'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (LPR) e la Repubblica popolare di Donetsk (DPR) hanno annunciato l'evacuazione dei loro cittadini... 19.02.2022, Sputnik Italia

Il capo dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha affermato di aver firmato un decreto sulla mobilitazione generale nella repubblica.La DPR ha impedito ai servizi speciali ucraini di commettere diversi atti di terrorismo negli ultimi giorni, ha aggiunto Pushilin.Ha detto che "non importa come si svilupperanno gli eventi, la DPR sarà in grado di contenere l'aggressione di Kiev".Le forze armate ucraine utilizzano mortai, lanciagranate, sistemi missilistici anticarro durante i bombardamenti, mentre le forze dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk trattengono il nemico con il fuoco di risposta, ha sottolineato Denis Pushilin.A sua volta, il capo dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (LPR), Leonid Pasechnik, ha dichiarato sabato di aver firmato un decreto sulla mobilitazione generale nella repubblica e di aver vietato agli uomini di età compresa tra i 18 ei 55 anni di lasciare la regione.Le autorità della DPR e dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk hanno avviato venerdì l'evacuazione dei civili in Russia, temendo un'aggressione militare da parte del governo ucraino. Il capo della DPR ha avvertito che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe ordinare in qualsiasi momento un'offensiva a tutti gli effetti contro le autoproclamate repubbliche. Circa 25.000 residenti dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk e 6.600 persone, inclusi quasi 2.500 bambini, dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, hanno attraversato il confine con la Russia sabato mattina.Il 18 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Kiev deve avviare un dialogo con le autoproclamate repubbliche del Donbass e trovare una soluzione comune per porre fine al conflitto in corso.La situazione sulla linea di contatto tra l'Ucraina e la DPR e la LPR è peggiorata negli ultimi giorni, poiché Kiev ha intensificato i bombardamenti sui territori delle autoproclamate repubbliche.

