Guardia costiera: "possibile sversamento" in mare di greggio da traghetto Grimaldi Lines in avaria

Il ministero della Transazione Ecologia riporta in una nota di un possibile sversamento di greggio ad opera del traghetto della Grimaldi Lines interessato da avaria e naufragio nella giornata di ieri al largo dell'isola greca di Corfù.L'avvistamento è stato reso possibile dal monitoraggio disposto dallo stesso ministero, ma ora è allerta e corsa contro il tempo, per intervenire prima dell'ennesimo caso di inquinamento ambientale nei nosti mari. Già approntato in supporto alle autorità greche e albanesi un morchiatore della società del servizio nazionale italiano antinquinamento, lo "Ievoli white" , dal porto di Bari. In zona segnalata inoltre la presenzadella nave Diciotti della Guardia Costiera, la quale è dotata di dispositivi di antinquinamento. "Il ministro Cingolani sta seguendo ogni fase delle operazioni", conclude la nota.

