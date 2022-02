https://it.sputniknews.com/20220219/giorgia-meloni-lancia-un-monito-a-lega-e-fi-giochero-in-attacco-15191278.html

Giorgia Meloni lancia un monito a Lega e FI: giocherò in "attacco"

Giorgia Meloni lancia un monito a Lega e FI: giocherò in "attacco"

Non prevede "nessuno sconto" agli alleati Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia intende proporre la centralità del suo partito nella coalizione di... 19.02.2022, Sputnik Italia

Dalla Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni annuncia la sua intenzione di "non fare sconti agli alleati" in vista delle prossime elezioni.La Meloni fa tesoro del risultato dei sondaggi, che vedono il suo partito in cima alla classifica per quel che riguarda le formazioni politiche di centrodestra.Ferma la posizione espressa dalla leader FdI nei confronti degli alleati, perfettamente in linea con gli umori palesati all'indomani della rielezione di Mattarella al Quirinale.Su quanti sollevano poi dubbi sull'adeguatezza di FdI a governare, risponde così la Meloni, respingendo una tale accusa al mittente con forza, con un riferimento anche al passato presunto della sua formazione politica, come riportato da Agi:Conclude il suo intervento annunciando alcune azioni politiche in vista entro la fine di questa legislatura, come una "grande manifestazione in programma dal 29 aprile al 1° maggio" e l'appoggio di FdI all'iniziativa della fondazione Einaudi per un'"Assemblea costituente per riformare la nostra Carta fondamentale".

