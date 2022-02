https://it.sputniknews.com/20220219/giorgetti-al-congresso-di-azione-a-roma-grandi-spazi-di-collaborazione-15189881.html

Giorgetti al congresso di Azione a Roma: "Grandi spazi di collaborazione"

Il ministro Giorgetti, intervenendo al congresso di Azione in corso a Roma, parla di collaborazione, in risposta all'esortazione di Letta di un'azione... 19.02.2022, Sputnik Italia

Parla di "sfide che ci attendono", ma anche di investimenti il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, in occasione del congresso di Azione, in corso in questa giornata a Roma.Queste le parole del ministro, che ha sottolineato, tra l'altro, l'importanza dell'appoggio delle istituzioni nei confronti degli imprenditori, come traspare dalle sue stesse parole, riportate da Adnkronos:Sulle elezioni, il ministro, in risposta all'intervento di poco precedente di Enrico Letta, ha dichiarato di non poter "promettere, come ha fatto Letta che saremo insieme e vinceremo le elezioni ma certo ci sono grandi spazi di collaborazione tra noi".Difatti, Enrico Letta, parafrasando, aveva lanciato poco prima un invito ad "un'azione comune", come traspare dalle sue stesse parole, riportate dal Corriere, indirizzate dal dem a Calenda:Proprio sulle elezioni e sul sistema elettorale in particolare il ministro ha sottolineato l'urgenza di riforme, come traspare ancora dal suo intervento:È intervenuto anche Toti, il cofondatore di Coraggio Italia, che ha parlato di meritocrazia, di "dignità all'azione politica":Sono stati 300 i delegati intervenuti al congresso, arrivati da tutto il Paese sotto lo slogan della manifestazione, dal titolo La politica non è rumore ma Azione: l’Italia sul serio.

