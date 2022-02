https://it.sputniknews.com/20220219/euroferry-olimpia-confermati-12-dispersi-proseguono-le-ricerche-15184813.html

Euroferry Olimpia: confermati 12 dispersi, proseguono le ricerche

Euroferry Olimpia: confermati 12 dispersi, proseguono le ricerche

Il ministro della Navigazione ellenica conferma che 12 persone, tra cui 3 greci, risultano ancora disperse, continuano intanto le ricerche. In salvo 280... 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T10:22+0100

2022-02-19T10:22+0100

2022-02-19T10:30+0100

grecia

italia

tragedia

mondo

mare

mediterraneo

traghetti

navigazione

incidente

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11525966_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a1ca226c28e42234d8fc48d917799b7.jpg

Sono 12 i passeggeri che risultano ancora dispersi, in seguito all'incidente avvenuto al traghetto Euroferry Olimpia, della Grimaldi Lines, dopo l'incendio che ha distrutto la nave al largo di Corfù.Lo riferisce l'emittente greca Skai, riportando le dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis:L'Euroferry Olympia era in navigazione tra Igoumenitsa, in Grecia, e Brindisi. La nave è stata costruita nel 1996 e ha una capacità di 558 passeggeri.Il traghetto ha subito un incendio che pare si sia originato dalla stiva per cause ancora da accertare, come ha spiegato in una nota la Guardia di Finanza, che è stata affiancata nelle operazioni di soccorso dai colleghi della Guardia costiera ellenica.

https://it.sputniknews.com/20220218/traghetto-grimaldi-lines-in-fiamme-le-immagini-del-salvataggio-nel-video-delle-fiamme-gialle-15168118.html

grecia

mediterraneo

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

grecia, italia, tragedia, mondo, mare, mediterraneo, traghetti, navigazione, incidente, europa, disperso, ministro