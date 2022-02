https://it.sputniknews.com/20220219/elon-musk-in-aiuto-di-tonga-donati-50-terminali-satellitari-per-ripristinare-i-collegamenti-15183645.html

Elon Musk in aiuto di Tonga: donati 50 terminali satellitari per ripristinare i collegamenti

Elon Musk in aiuto di Tonga: donati 50 terminali satellitari per ripristinare i collegamenti

Il piccolo regno di Tonga era rimasto duramente colpito dalla violenta eruzione, a cui aveva fatto seguito uno tsunami. Le comunicazioni sono interrotte da... 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T12:59+0100

2022-02-19T12:59+0100

2022-02-19T12:59+0100

elon musk

tonga

disastro

mondo

aiuti

aiuti umanitari

satellite

comunicazioni

spazio

tecnologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/14706936_0:91:3335:1967_1920x0_80_0_0_7047d544151db66c1347b578f372baed.jpg

L'arcipelago di Tonga è praticamente tagliato fuori dalle comunicazioni da quando una violenta eruzione, seguita da uno tsunami, ha colpito il piccolo regno, spezzando un cavo sottomarino in fibra ottica.Oggi è lo stesso arcipelago a far sapere al mondo che il magnate americano Elon Musk ha donato a Tonga un sistema di 50 sistemi satellitari, per aiutare il regno a ripristinare le comunicazioni internazionali.

tonga

spazio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elon musk, tonga, disastro, mondo, aiuti, aiuti umanitari, satellite, comunicazioni, spazio, tecnologia