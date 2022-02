https://it.sputniknews.com/20220219/donbass-lavrov-kiev-viola-gli-accordi-di-minsk-con-accondiscendenza-di-germania-e-francia-15194827.html

Donbass, Lavrov: Kiev viola gli accordi di Minsk con l'accondiscendenza di Germania e Francia

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato francamente all'omologo francese Jean-Yves Le Drian che Kiev sta apertamente ignorando gli accordi... 19.02.2022, Sputnik Italia

Nell'analisi della situazione nel sud-est dell'Ucraina, Lavrov ha rilevato la mancanza di progressi nella risoluzione del conflitto interno ucraino, a seguito dell'ostinata riluttanza di Kiev di rispettare pienamente le misure degli accordi di Minsk, compreso il dialogo diretto con i rappresentanti di Donetsk e Lugansk e l'inserimento della Costituzione dello statuto speciale per il Donbass come parte dell'Ucraina", ha affermato il ministero.Lavrov ha inoltre dichiarato al capo della diplomazia francese che l'Ucraina continua a perpetrare provocazioni militari nella regione separatista del Donbass.Ieri, i leader delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk hanno annunciato l'inizio delle evacuazione dei civili in Russia, a causa dei bombardamenti ucraini e del rischio di un'eventuale invasione di Kiev. Gli autonomisti hanno denunciato decine di violazioni della tregua da parte di Kiev, che ha usato artiglieria e armi anticarro.

