Djokovic, Galli "inacettabile se giocherà a Roma senza vaccino", le regole vanno rispettate

Il noto infettivologo ha espresso contrarierietà, dopo le dichiarazioni di Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, e la polemica sollevatasi in un "botta e risposta" con il collega del ministero della Salute, Andrea Costa, sulla partecipazione o meno di Novak Djokovic agli Internazionali di tennis, in programma a Roma.Galli concorda con le parole di Costa circa la presenza del tennista serbo, noto, oltre che per i suoi numerosi successi in campo, anche per la sua ferma posizione no-vax, agli internazionali di Roma.Secondo Galli, infatti, "le regole vanno rispettate" da tutti, tennisti compresi, e la posizione dell'Italia in merito dev'essere decisa, parafrasando, senza fare eccezioni:D'altronde, anche Andrea Costa, in risposta a sua volta alla collega Vezzali, aveva espresso una posizione "ferma" in merito:Il famoso campione serbo è stato di recente espulso dall'Australia, dove non ha potuto gareggiare agli Australian Open per il fatto di non essere vaccinato contro il Covid-19.Da allora, la sua presenza alle numerose competizioni internazionali è messa di continuo in forse, a causa delle restrizioni nel solco della lotta alla pandemia.La competizione internazionale di Roma avrà il via il 2 maggio di quest'anno.

