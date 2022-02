https://it.sputniknews.com/20220219/da-pisa-a-firenze-in-30-minuti-il-progetto-per-rilanciare-il-turismo-15199614.html

Da Pisa a Firenze in 30 minuti: il progetto per rilanciare il turismo

Da Pisa a Firenze in 30 minuti: il progetto per rilanciare il turismo

Il sindaco di Pisa Michele Conti intervistato da La Nazione: "Un progetto che guarda alla mobilità dei prossimi cinquant'anni". 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T21:14+0100

2022-02-19T21:14+0100

2022-02-19T21:14+0100

italia

infrastrutture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13226766_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c3b92077bebaaf6664beb9a4afa6a6e9.jpg

Collegare la costa all’alta velocità per rilanciare il turismo e migliorare la vita dei cittadinia. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, in un’intervista a La Nazione, rilancia l’idea della linea ferroviaria che consenta di raggiungere Firenze in mezz’ora dalla città della torre pendente. Una vera e propria opportunità per lo sviluppo della città."Il collegamento ferroviario veloce fra Pisa e Firenze non è solo sinergico agli aeroporti, ma serve a collegare la costa all’Alta velocità con grandi benefici in primo luogo per pendolari, studenti ma anche per i turisti”, dice il sindaco leghista al quotidiano.Assieme al governatore Eugenio Giani, anticipa il sindaco di Pisa, porterà il progetto sulla scrivania del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini.“Se ci fosse stato già un progetto, - protesta Conti - a quest’ora avremmo potuto provare a intercettare parte dei finanziamenti con il Pnrr".L’obiettivo dei prossimi mesi è dare forma ai piani che per ora sono sulla carta: "Il confronto con Rfi è imprescindibile per dare concretezza alle idee e trasformarle in progetti di fattibilità”. “Si tratta di agire, ora e concretamente", è l’appello del sindaco."Che Pisa sia la porta di accesso della Toscana - ricorda il sindaco - lo dicono i numeri". "Il Galilei - rende noto - è pronto a un ulteriore sviluppo grazie agli impegni presi dal Ministero della Difesa alla fine dello scorso gennaio sulle principali infrastrutture di volo che appartengono all’Aeronautica Militare, che regola il mix di traffico militare e civile".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, infrastrutture