https://it.sputniknews.com/20220219/congresso-di-azione-di-carlo-calenda-letta-chiede-unita-per-le-elezioni-15189940.html

Congresso di Azione di Carlo Calenda: Letta chiede unità per le elezioni

Congresso di Azione di Carlo Calenda: Letta chiede unità per le elezioni

Il primo congresso nazionale di Azione, il partito del 3,5% di Carlo Calenda (ex ministro del Partito Democratico), è in corso e vi partecipano anche i grandi... 19.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-19T16:05+0100

2022-02-19T16:05+0100

2022-02-19T16:05+0100

politica italiana

carlo calenda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/10338671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1499a1c417bd03fd146ab0896160387.jpg

Parla tra i primi Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ed è subito un invito a Calenda a non restare divisi alle prossime elezioni politiche del 2023, perché “sono sicuro che insieme senza ambiguità vinceremo le politiche del 2023 e dopo il voto daremo un governo riformista” all’Italia.Ma come metterla con l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico? Perché quando per ultimo interviene Carlo Calenda, il padrone di casa, subito afferma:Al congresso di Azione era presente anche Antonio Tajani, vicepresidente, ma di Forza Italia, il quale si è soffermato sulla necessità di riforme per sostenere il sistema Italia:Al congresso di Azione di Carlo Calenda va di scena la sintonia tra i partiti, con grandi esclusi Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Erano infatti presenti anche i centristi di Coraggio Italia con Giovanni Toti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, carlo calenda