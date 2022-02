https://it.sputniknews.com/20220219/caso-pfizer-catania-lazienda-invita-i-130-a-rischio-licenziamento-a-spostarsi-ad-ascoli-piceno-15195067.html

Caso Pfizer Catania, l’azienda invita i 130 a rischio licenziamento a spostarsi ad Ascoli Piceno

Caso Pfizer Catania, l’azienda invita i 130 a rischio licenziamento a spostarsi ad Ascoli Piceno

Lo stabilimento di Catania della Pfizer, multinazionale farmaceutica statunitense diventata famosa per via del vaccino anti-Covid Comirnaty, ha deciso di... 19.02.2022, Sputnik Italia

Dopo il tavolo di contrattazione con sindacati e Regione di venerdì 18 febbraio, finito con la posizione irremovibile dell’impresa di licenziare e di mantenere investimenti per 27 milioni nello stabilimento, giunge una parziale apertura.I sindacati Filctem Cgil, Femca CISL, Uiltec Uil di Catania, Ugl Chimici, in un comunicato stampa di poco fa, hanno reso noto che la direzione Risorse umane della Pfizer ha inviato una e-mail ai 130 lavoratori catanesi a rischio di licenziamento, nella quale questi sono invitati a trasferirsi ad Ascoli Piceno, dove c'è un altro stabilimento.I sindacati di categoria rispondono con perplessità e anche disappunto, facendo notare che Pfizer ha preso un impegno anche con il Prefetto di Catania e quindi con le istituzioni pubbliche, di congelare ogni passaggio formale per una settimana.“Di fronte al Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, con la Pfizer abbiamo concordato di congelare per una settimana ogni passaggio formale e informale rispetto alla vertenza, in attesa del Piano industriale. – fanno notare i sindacati – Avere inviato le istruzioni per un’eventuale ricollocazione nel sito di Ascoli Piceno e gli incentivi economici per chi fra i 130 sarebbe disponibile al trasferimento dalla sede di Catania, ci appare una scelta irrispettosa non solo dei lavoratori ma anche delle istituzioni che hanno partecipato al confronto di ieri. Chiediamo chiarimenti ma soprattutto certezze che qualunque patto venga rispettato nell’interesse di tutti”.A Catania, la Pfizer produce il Tazocin, un antibiotico iniettabile che in questa fase storica non rende quanto il vaccino Comirnaty.

