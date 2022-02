https://it.sputniknews.com/20220219/calcio-stephen-pagliuca-acquista-il-55-dellatalanta-e-il-coproprietario-del-boston-celtics-15197447.html

Calcio, Stephen Pagliuca acquista il 55% dell'Atalanta: è il coproprietario del Boston Celtics

La società bergamasca ha confermato con nota ufficiale la cessione di oltre metà delle quote della squadra al businessman americano. 19.02.2022, Sputnik Italia

L'Atalanta ha ufficializzato “la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati dal businessman Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo”.Pagliuca e soci entrano in società acquisendo per una cifra superiore ai 400 milioni di euro il 55% della società La Dea Srl, ovvero la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l'86% del capitale sociale dell'Atalanta.I Percassi rimangono il principale singolo azionista, mentre Stephen Pagliuca è il nuovo Co-chairman del Club.Lo scopo dell'operazione, si legge nella nota, è aumentare “la notorietà del brand al di fuori dei confini europei, ampliando la rete di talenti a cui l'Atalanta ha accesso ed aprendo le porte a nuove opportunità di collaborazioni commerciali oltre che all'utilizzo di tecnologie innovative per la gestione, sportiva e finanziaria, del Club”.Il Boston Celtics è una squadra di pallacanestro della NBA, il principale campionato professionistico di pallacanestro degli Stati Uniti d’America. Hanno sede a Boston e militano nell’Atlantic Division dell’Eastern Conference, dove risulta essere la 6° squadra in classifica.

