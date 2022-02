https://it.sputniknews.com/20220219/bolivia-niente-ricovero-in-ospedale-per-lex-presidente-aez-i-manifestanti-la-bloccano-in-carcere-15181563.html

Bolivia, niente ricovero in ospedale per l'ex-presidente Añez: i manifestanti la bloccano in carcere

Bolivia, niente ricovero in ospedale per l'ex-presidente Añez: i manifestanti la bloccano in carcere

L'ex-presidente ad interim del Paese, Jeanine Añez, resta al momento in carcere, nonostante l'ordine di trasferimento in ospedale emesso da un giudice: i... 19.02.2022, Sputnik Italia

Nonostante l'ordine di trasferimento in ospedale dell'ex presidente ad interim Jeanine Añez, attualmente in carcere dal 13 marzo 2021 e in sciopero della fame dal 9 di questo mese, non sono andati a buon fine i tentativi delle forze dell'ordine di dare esecuzione al trasporto in ospedale.I manifestanti hanno impedito il trasferimento, bloccandone di fatto l'uscita dal carcere.La Añez è stata arrestata a seguito delle indagini su un suo coinvolgimento in quella che è stata definita come una vera e propria forzatura costituzionale, che ha portato la stessa ad assumere il ruolo di presidente ad interim.La donna è accusata, tra le altre cose, di una violenta repressione dei manifestanti anti-governativi durante il suo mandato, in cui hanno perso la vita complessivamente almeno 36 persone, nonché di essere fra i responsabili dei massacri di Senkata e Sacaba.I manifestanti, che sostengono il partito presidenziale Movimento per il socialismo (MAS) hanno circondato la prigione dove la Añez è rinchiusa, al grido di "non uscirà" e "assassina, 30 anni di prigione".Il direttore del carcere, dato l'esasperarsi della situazione nella piazza di fronte al complesso carcerario, con da una parte i sostenitori della Añez e dall'altra gli oppositori, non ha potuto far altro che informare il tribunale dell'impossibilità del trasferimento.Le forze di polizia sono intente a separare i due lati della protesta.

