Biden non voleva dichiarare che la Russia ha deciso di attaccare l'Ucraina - CNN

2022-02-19T18:29+0100

In precedenza Biden aveva risposto affermativamente alla domanda se crede che il leader russo Vladimir Putin abbia deciso di "invadere l'Ucraina". Alla domanda di motivare una tale conclusione, il presidente degli Stati Uniti ha osservato che Washington ha "significative capacità di intelligence". Relativamente alla crisi in Ucraina orientale, il presidente russo Vladimir Putin aveva sostenuto che Kiev deve sedersi al tavolo con i rappresentanti del Donbass e porre fine alla guerra.Tensioni su Ucraina ed espansionismo NatoNegli ultimi mesi, l'Occidente e l'Ucraina hanno accusato la Russia di un accumulo di truppe vicino al confine ucraino in presunta preparazione di un'invasione. Mosca ha negato queste accuse, affermando più volte di non minacciare nessuno e allo stesso tempo esprimendo piuttosto forti preoccupazioni per l'attività militare della NATO vicino al confine russo, che considera una minaccia per la sua sicurezza nazionale. Mosca ha anche affermato che la Russia ha il diritto di spostare truppe all'interno del proprio territorio.La possibile adesione dell'Ucraina alla NATO rimane una questione molto spinosa nelle relazioni tra la Russia e l'alleanza. Mosca in precedenza aveva offerto proposte di garanzia di sicurezza per la NATO e gli Stati Uniti, suggerendo limiti al dispiegamento di truppe e missili e suggerendo che il blocco smettesse di espandersi vicino ai confini della Russia. Ma l'alleanza ha sottolineato che manterrà le sue politiche di "porte aperte".

