Berlusconi pronto a lanciare il suo ateneo: arriva L'Universitas Libertatis

Secondo la Repubblica l'accordo con la telematica Unicusano sarebbe già pronto. Tra i docenti giuristi, economisti ed ex ministri, come Mario Baccini.

Quello della “Università della Libertà” è un sogno accarezzato da tempo, che presto potrà prendere vita. Secondo La Repubblica, ormai mancherebbe soltanto l’ufficializzazione del progetto.Tutto il resto ci sarebbe già: sede, docenti, sito web in costruzione e l’accordo con Unicusano per le lezioni online.Il quotidiano parla di un accordo tra il Cavaliere e Stefano Bandecchi, patron dell’università telematica Niccolò Cusano, che ospiterà sulla propria piattaforma web i corsi dell’ateneo di Berlusconi e ne riconoscerà i master.L'università fondata dal leader di Forza Italia, infatti, dovrebbe configurarsi come un ente "para-accademico".L’apertura dell’anno accademico potrebbe tenersi a Villa Gernetto, nella provincia di Monza Brianza. Una proprietà di 24mila metri quadri, acquistata da Fininvest nel 2007, che oggi ospita convegni ed eventi, oltre ai ritiri del Monza Calcio, di proprietà di Silvio Berlusconi.Ma potrebbe esserci anche un corso dedicato al “linguaggio del corpo nella comunicazione pubblica”, tenuto dalla psicosessuologa Sara Negrosini.Il costo dell’iscrizione sarà di mille euro circa, ma, dice a Repubblica il prorettore di Unicusano, Giovanni Puoti, ci sarà anche la possibilità di accedere a borse di studio destinate ai più meritevoli.

