Zoo in Crimea, alpaca nasce con macchia a forma di mascherina: chiamato ‘Stop Coronavirus’

Non è chiaro se per augurio, noia, scherzo, o semplicemente scarsa fantasia, sta di fatto che il cucciolo di alpaca appena nato allo zoo Miniature Park di... 18.02.2022, Sputnik Italia

Non è chiaro neppure se Stop sia il nome e Coronavirus una sorta di cognome, o viceversa, oppure sia un unico nome da dire tutto d’un fiato, ma è possibile immaginare che alla fine gli verrà dato un nomignolo un po’ più familiare e pronunciabile tipo ‘stoppy’ o 'Covy', sostengono gli internauti russi che commentano la notizia.Certo, non sembra un gran bel nome da dare ad un camelide, per la verità non sembra suoni un granché neppure per indicare alcun'altra specie vivente su questo pianeta, il fatto è che l’animale è nato con una strana macchia nera proprio sul muso, che, di questi tempi, a tutti ha ricordato una mascherina medica.L’Alpaca è nato nella notte tra il 6 e il 7 gennaio e ora si muove curioso all’interno del recinto, anche se, purtroppo, i visitatori non lo possono ancora vedere, perché il parco è temporaneamente chiuso a causa di lavori di ristrutturazione.Intanto, è partita sui social la gara a trovargli un nickname un po’ meno ‘ingombrante’, anche perché tutti augurano al giovane alpaca lunga vita e prima o poi il coronavirus dovrà pur effettivamente fermarsi.

