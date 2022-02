https://it.sputniknews.com/20220218/vertenza-pfizer-catania-sindacati-pfizer-in-un-sol-colpo-decreta-la-morte-della-citta-15175545.html

Vertenza Pfizer-Catania, sindacati: "Pfizer in un sol colpo decreta la morte della città"

Vertenza Pfizer-Catania, sindacati: "Pfizer in un sol colpo decreta la morte della città"

In un comunicato stampa congiunto diffuso al termine del tavolo di crisi regionale convocato in Prefettura relativo alla vertenza Pfizer Catania, Regione... 18.02.2022, Sputnik Italia

"Pfizer ci convinca che vuole rimanere, ritirando la procedura e presentando un piano industriale. Sospendere la procedura di licenziamento collettivo in attesa di conoscere il piano industriale che Pfizer Italia intende presentare per il futuro dello stabilimento di Catania", è quanto hanno chiesto questa mattina, nell'aula consiliare della Città metropolitana a Palazzo Minoriti, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl durante il tavolo di confronto voluto dall'assessore regionale del Lavoro Antonio Scavone alla presenza del prefetto Maria Carmela Librizzi, dei dirigenti regionali dell'assessorato del Lavoro e dell'assessorato delle Attività produttive, nonchè della multinazionale del farmaco rappresentata dal site manager dello stabilimento etneo Giuseppe Campobasso.A dare il via al giro di interventi è stato proprio l'esponente Pfizer che si è limitato a confermare gli esuberi, i 27 milioni di euro di investimenti nella triennalità e la volontà di mantenere la fabbricazione dei prodotti iniettabili ai piedi dell'Etna.Dal canto suo, però, l'assessore ha strigliato l'azienda per non aver comunicato alla Regione, se non in maniera informale, l'intenzione di licenziare, ritenuta un gesto incomprensibile e inaccettabile. Per questo motivo, il componente della Giunta regionale ha chiesto a Pfizer una relazione entro una settimana ed il congelamento degli esuberi, sostenendo l'azione intrapresa dai sindacati che è seguita anche con attenzione dai parlamentari catanesi nazionali e regionali del M5S alcuni dei quali (Nunzia Catalfo, Luciano Cantone e Jose Marano) presenti alla riunione. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco facente funzioni di Catania, Roberto Bonaccorsi, che ha oltretutto evidenziato come l'assenza di un piano concreto da parte di Pfizer, di fronte soltanto alla fredda intenzione di licenziare, è inammissibile. Le sigle sindacali hanno espresso gratitudine nei confronti dell'Amministrazione per "aver accettato la nostra richiesta di apertura del tavolo di confronto e dalla politica tutta ci aspettiamo una ulteriore spinta notevole per proiettare la vertenza in ambito nazionale, con un incontro urgente al Ministero dello sviluppo economico".

