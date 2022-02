https://it.sputniknews.com/20220218/traghetto-grimaldi-lines-in-fiamme-le-immagini-del-salvataggio-nel-video-delle-fiamme-gialle-15168118.html

Traghetto Grimaldi Lines in fiamme: le immagini del Salvataggio nel Video delle Fiamme Gialle

Traghetto Grimaldi Lines in fiamme: le immagini del Salvataggio nel Video delle Fiamme Gialle

La scorsa notte, una nave traghetto della Grimaldi Lines, l’Euroferry Olimpia, è stato completamente avvolto dalle fiamme per cause non ancora accertate. 18.02.2022, Sputnik Italia

In un video, distribuito dall’unità navale della Guardia di Finanza, si vedono le immagini dei soccorsi prestati dal pattugliatore multiruolo Monte Sperone. Una nave abbastanza grande da essere stata in grado di caricare a bordo 243 delle 277 persone presenti a bordo del traghetto.I finanzieri hanno utilizzato tutti i mezzi a loro disposizione per prestare soccorso ai naufraghi, compresi i due gommoni presenti a bordo.Nelle operazioni di soccorso, l’unità delle Fiamme Gialle è stata affiancata dalla Guardia Costiera ellenica. L’incendio risulta essere partito dalla stiva per cause ancora da accertare, spiega in una nota la Guardia di Finanza.Le persone salvate sono già giunte nel porto e sono iniziate le operazioni di sbarco.Alla Guardia di Finanza sono giunti i complimenti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, per il salvataggio dei passeggeri dell'Euroferry Olympia operato dall’equipaggio del pattugliatore delle Fiamme Gialle.

