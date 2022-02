https://it.sputniknews.com/20220218/torino-studenti-tentano-lassalto-alla-sede-di-confindustria-7-agenti-feriti---video-15167226.html

Torino, studenti tentano l'assalto alla sede di Confindustria: 7 agenti feriti - Video

Questa mattina, a Torino, alcuni studenti hanno cercato di assaltare la sede di Confindustria, negli scontri si registrano 7 feriti tra le forze dell’ordine. 18.02.2022, Sputnik Italia

Questa mattina si sono registrati momenti di grande tensione davanti alla sede dell’Unione Industriale di Torino, quando un gruppo di manifestanti staccatosi dal corteo principale degli studenti, scesi oggi in piazza per protestare contro la scuola-lavoro dopo i casi di due ragazzi morti in questi ultimi giorni, ha cercato di fare irruzione nella sede degli industriali torinesi.Dopo aver bruciato alcuni fogli con lo stemma di Confindustria e aver lanciato uova e vernice rossa, i manifestanti hanno cercato di forzare il cancello d’ingresso e di introdursi nella sede degli industriali, come è possibile vedere dalle immagini pubblicate sul canale YouTube di Local Team.Armati di bastoni, pietre ed aste di bandiera si sono scontrati con le forze dell’ordine che stavano presidiando la zona.Sei carabinieri, tra cui un ufficiale, e un funzionario di polizia sono rimasti feriti.

