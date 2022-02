https://it.sputniknews.com/20220218/tesla-i-problemi-non-finiscono-mai-le-auto-frenano-da-sole-senza-motivo-a-velocita-elevate-15168311.html

Tesla, i problemi non finiscono mai: le auto frenano da sole senza motivo a velocità elevate

Le auto elettriche prodotte da Tesla frenanno automaticamente, senza un motivo valido e senza preavviso, durante la guida ad alta velocità, ha così affermato... 18.02.2022, Sputnik Italia

"I reclami degli utenti affermano che durante l'utilizzo... il veicolo aziona inaspettatamente i freni durante la guida a velocità autostradale. Le persone che hanno sporto denuncia riferiscono che la rapida decelerazione può verificarsi senza preavviso, in modo del tutto casuale e spesso ripetutamente in un singolo ciclo di guida", ha detto l'NHTSA, riferendosi ai modelli di auto Model 3 e Model Y di Tesla prodotti lo scorso anno.L'NHTSA ha affermato di aver ricevuto 354 reclami negli ultimi nove mesi in merito al fenomeno, chiamato dai consumatori 'frenata fantasma'.Tesla ha affermato di aver identificato il problema come associato al suo sistema avanzato di assistenza alla guida, conosciuto anche come pilota automatico, che consente ai suoi veicoli di frenare e sterzare automaticamente all'interno di corsie designate.L'NHTSA ha affermato che il suo Reparti Ispezione Difetti ha aperto una valutazione preliminare "per determinare la portata e la gravità del potenziale problema e per valutare appieno gli eventuali difetti relativi alla sicurezza".All'inizio di questo mese, i media statunitensi hanno riferito che le auto prodotte da Tesla stavano attivando senza motivo i freni in risposta a pericoli inesistenti, come il traffico in arrivo nella corsia opposta, questo ha spinto i proprietari dei veicoli, in appresione, a presentare un'ondata di reclami all'NHTSA.

