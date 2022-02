https://it.sputniknews.com/20220218/scuola-manifesta-in-40-citta-italiane-scontri-a-torino-15165237.html

Scuola: manifestazioni in 40 città italiane, scontri a Torino

Scuola: manifestazioni in 40 città italiane, scontri a Torino

In questo terzo venerdì di febbraio, gli studenti italiani manifestano con striscioni e fumogeni: non per l’ambiente, ma per chiedere la modifica dell’esame di... 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T12:02+0100

2022-02-18T12:02+0100

2022-02-18T12:15+0100

scuola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/10319524_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ef3a572bb0110958e50f4e89a354f302.jpg

I cortei sono in corso in 40 città italiane, ma è a Torino che si verificano i momenti di tensione principali, dove da alcuni giorni si segnalano anche occupazioni di scuole.Alcuni gruppi di studenti hanno anche chiesto le dimissioni del ministro dell’Istruzione e del ministro dell’Interno.Il prossimo 21 febbraio, un lunedì, una delegazione di studenti è attesa in audizione alla Commissione Cultura alla Camera per discutere delle loro richieste.A Napoli, alcuni studenti si sono gettati vernice rossa addosso in via Santa Brigida, dove si trova la sede regionale del Partito Democratico.A Milano hanno ribadito che “non si può morire di scuola”, qui gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Cairoli.A Bari, 200 studenti hanno sfilato per le strade del centro, partendo da piazza Umberto sono giunti in piazza Prefettura. Qui chiedono una “rivoluzione” della scuola.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scuola