Roma, sabotata la Metro B: in tilt per due ore

Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno si sarebbe introdotto nella centrale elettrica che gestisce la linea della Metro B di Roma e avrebbe in qualche modo tolto la corrente.Epicentro dell’evento la stazione Magliana, racconta il RomaToday, nella giornata di giovedì 17 febbraio.L’intervento tecnico di Atac è iniziato alle ore 18:10 e si è protratto fino alle 20:10, costringendo i pendolari di rientro da lavoro a lunghe ed estenuanti ore di attesa e di cambi d'itineraro per rientrare a casa.Al lavoro gli uomini della Questura di Roma, che cercano di risalire ai responsabili dell’attentato ai trasporti pubblici, anche attraverso le telecamere di sorveglianza.Del fatto è stata informata anche la Digos, allo scopo di verificare se possa essere stato qualche gruppo anarchico a compiere il sabotaggio.I malintenzionati sarebbero riusciti a introdursi nella centralina elettrica in piazzale Val Fiorita, alla stazione Magliana, staccando la corrente alla linea.In questo modo è stato bloccato il tratto cruciale tra Piramide e Laurentina.Oltre agli agenti della Questura, sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica, per effettuare rilievi sul lucchetto che è stato apposto dai sabotatori per dilungare i tempi della rimessa in servizio della Linea metro B di Roma.

